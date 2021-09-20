وزير الزراعة يتفقد الأصول التابعة للوزارة بالقليوبية

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مزرعة بحوث الخضر بمحافظة القليوبية ،والتي تقع على مساحة 42 فدانًا، تابعة لمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية.

ووجه القصير بضرورة رفع كفاءة المزرعة وإدارتها اقتصاديا وحسن استغلالها، حيث تحتوي على حوالي 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، وزار أيضًا موقع الزراعات المحمية بمدينة طوخ، والذي يقع على مساحة 4 افدنة يحتوي على 18 صوبة زراعية

وتابع بعض الأصول التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي حوالي 14 فدانًا بقرية ميت راضي بمركز بنها، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة جميع الأصول التابعة للوزارة وإدارتها اقتصاديًا، سواء من خلال الوزارة او بالشراكة مع أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص، حتى يكون لها مردود إيجابي على البلد وتحقق الأهداف المرجوة منها.

وحضر الجولة مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وسعيد صالح مسئول ملف رفع كفاءة الأصول بالوزارة، وأيمن حمودة مدير معهد البساتين، وحسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وبعض قيادات الوزارة.