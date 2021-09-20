تنظيم داعش خراسان يعلن مسؤوليته عن تفجيرات في إقليم ننجرهار الأفغاني

أعلن تنظيم داعش خراسان، اليوم الاثنين، أنه نفذ ثلاثة تفجيرات أمس الأول السبت، وتفجير آخر أمس الأحد في جلال أباد عاصمة إقليم ننجرهار الأفغاني.

وكانت الانفجارات قد استهدفت طالبان وأوقعت أكثر من 25 قتيلا بينهم نساء وأطفال.

ولم تذكر طالبان، حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أي شيء عن الضحايا حتى الآن لكن شهود عيان قالوا إن عددا من مقاتلي طالبان نقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم في تلك الانفجارات.

يذكر أن ننجرهار - المتاخمة لباكستان - هي المحافظة الوحيدة التي يستهدف فيها تنظيم داعش خراسان، طالبان بعد أن سيطرت على أفغانستان بأكملها.

وتسود مخاوف داخل وخارج أفغانستان على حد سواء من عودة داعش للظهور وتهديد طالبان، لكن الأخيرة قالت إنه لا يوجد تهديد أو خوف من هذا النوع.