أعلن رئيس لجنة الانتخابات في موسكو، دميتري ريؤوت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في العاصمة الروسية موسكو، بلغت 50.3 %، بعد فحص نسبة 100% من البروتوكولات.

وقال ريؤوت - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - : "لقد بلغت النسبة الإجمالية للمشاركة في موسكو بعد فرز 100% من البروتوكولات 50.3 %".

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في عموم روسيا وصلت إلى 51.68 %، مشيرة إلى أن هذا النسبة تعد أكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة في عام 2016.

ويتصدر الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" انتخابات مجلس الدوما عبر القوائم الحزبية بنسبة 49.80 %، ويليه الحزب الشيوعي بنسبة 19.07 %، فيما احتل الحزب الليبرالي الديمقراطي المركز الثالث بنسبة 7.48 %.

يشار إلى أن المعارضة الروسية، التي مُنعت من المشاركة في هذه الانتخابات، تتهم السلطات الروسية بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.