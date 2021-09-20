 سكرتير جنوب سيناء يبحث مع نقيب التطبيقيين دور الفنانين في توثيق المشروعات الكبرى - بوابة الشروق
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سكرتير جنوب سيناء يبحث مع نقيب التطبيقيين دور الفنانين في توثيق المشروعات الكبرى

أنفاق تحيا مصر
أنفاق تحيا مصر
أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 12:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 12:06 ص

بحث أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، مع الدكتور علاء سلامة، نقيب التطبيقيين، المشروعات الكبرى التنموية بالمحافظة، ودور الفنانين التشكيليين في توثيق هذه المشروعات، وكذلك الأماكن الأثرية والمقدسة، والتعانق الثقافي السياحي والفني، ضمن فعاليات ملتقى سلسبيل المقام تحت رعاية محافظ جنوب سيناء خالد فودة، وذلك بحضور رئيس ملتقى سلسبيل النيل أحمد عبد الجواد، بديوان عام المحافظة بمدينة الطور.

وأوضح نقيب التطبيقيين أن الحدث فني ثقافي سياحي حتى يتم إحداث نوع من التوازن، لتكون سيناء منطقة جاذبة تدعو كل فنانين العالم للقدوم إليها لممارسة إبداعهم وفنونهم سواء نحت أو رسم أو تصوير.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع ملتقى سلسبيل النيل، يشارك 20 فنانا تشكيليا على مستوى الجمهورية لإرسال رسالة سلام ومحبة لشعوب العالم، وإبراز المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، ويستمر الملتقى من اليوم وحتى 22 من الشهر الجاري.

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