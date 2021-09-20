 تحصين 11415 رأس غنم وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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تحصين 11415 رأس غنم وماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 11:02 م | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 11:02 م

قال الدكتور أيمن عبدالاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه يتابع أعمال اللجان التي تجوب قرى مراكز المحافظة، بالتعاون مع الدكتور خالد البرعي مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة عزة شحاتة مدير إدارة الطب الوقائي، وعددها 106 لجان تحصين، تعمل بصفة يومية من خلال 106 وحدات بيطرية بنطاق المحافظة.

وأضاف عبدالاه أن اللجان حصنت 11415 رأس غنم وماعز خلال اليومين الماضيين، وتم عقد العديد من الندوات الإرشادية للمربين، لتعريفهم بفوائد تحصين الأغنام والماعز، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربية ماشيتهم، كما تستمر الحملات الإرشادية، والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

وأوضح أن مديرية الطب البيطري تستهدف تحصين 26600 رأس غنم وماعز، ونجاح الحملة سيكون نتيجة تعاون كل الجهات المعنية، وهي الشرطة والمحليات، وبتعاون السادة المربين بتقديم حيواناتهم للجان التحصين لتحقق الحملة أهدافها المرجوة، بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.

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