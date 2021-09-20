إندونيسيا تسجل أدنى مستوى لإصابات كورونا اليومية خلال أكثر من عام

سجلت إندونيسيا، اليوم الاثنين، 1932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، في أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ أغسطس 2020.

وبحسب ما أظهرته بيانات فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد، تم كذلك تسجيل 166 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال 24 ساعة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية.

وفي المجمل، سجلت إندونيسيا 4 ملايين و192 ألفا و695 إصابة و140 ألفا و634 وفاة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، قال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار، لوهوت بنسار بانجايتان، إن حالات كوفيد-19 اليومية انخفضت بنسبة 94,5 بالمائة منذ أن بلغت ذروتها في منتصف يوليو.

وأضاف "نحن سعداء اليوم بأن معدل الانتقال أقل من 1، وهو الأدنى خلال الوباء ويشير إلى أن الوباء تحت السيطرة"، مشيرًا إلى أن العلامات الإيجابية الأخرى تضمنت انخفاض معدل إشغال الأسرة بالمستشفيات الوطنية إلى أقل من 15 بالمائة ، في حين أن معدل الإيجابية، انخفض إلى أقل من 5 بالمائة.

وقال لوهوت إن إندونيسيا قد تسمح للسائحين الأجانب بالبدء في العودة إلى جزيرة بالي السياحية الشهيرة وأجزاء أخرى من البلاد بحلول أكتوبر.

وفي يوم الخميس، قال رئيس البلاد جوكو ويدودو، إن الحكومة ستشرع في عدد من الخطوات خلال الأشهر المقبلة لتعزيز دفاع البلاد ضد فيروس كورونا، ويشمل ذلك اقتراحًا بفرض حظر على السفر في عطلة نهاية العام، وتنفيذ سياسة إعطاء الجرعات المنشطة في وقت لاحق من هذا العام.