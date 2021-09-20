بلغاريا تسجل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الإثنين، 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 482 ألفاً و186 حالة .

وذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية أن السلطات الصحية سجلت خلال الفترة نفسها 43 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 20 ألفاً و28 حالة، ويوجد في المستشفيات حاليا 4740 مريضا بكوفيد 19، من بينهم 391 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 422 ألف حالة، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 39 ألفاً و388 حالة.