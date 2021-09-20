وزير الخارجية يبحث سبل التعاون الثنائي مع نظيرته الألبانية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الاثنين، نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن ولتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن «شكري» أعرب خلال اللقاء عن تهانيه لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2022-2023.

وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن ولتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية، ويُعرب عن تهانيه لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2022-2023. 🇪🇬🤝🇦🇱@xhacka_olta@AlbanianDiplo pic.twitter.com/E9QHbLnxJd — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 20, 2021

وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، صباح أمس الأحد، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.