اعتقال 100 شخص في إسبانيا في عملية ضد المافيا

نجحت عملية للشرطة الإسبانية والإيطالية، بدعم من وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، في جزيرة تينيريفي الإسبانية، في تفكيك عصابة مافيا إيطالية، متهمة بغسيل أموال تزيد قيمتها على 10 ملايين يورو (حوالي 11.7 مليون دولار)، حصيلة عمليات احتيال إلكترونية تمت في عدة دول أوروبية، وأسفرت العملية عن اعتقال 106 أشخاص.



وذكرت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، أن المنظمة الإجرامية كانت تقوم بعمليات غسيل أموال لصالح عصابات المافيا الإيطالية المختلفة، مثل كاسامونيكا وكامورا نابوليتانا ونوفوليتا وساكرا كورونا يونيتا، وفقا لوكالة الأنباء الأسبانية "إفي".



ويواجه المعتقلون اتهامات بالانتماء إلى منظمة إجرامية والاحتيال والاتجار بالمخدرات وغسيل أموال واختطاف وتزوير وثائق والسرقة بالإكراه والاحتيال على الضمان الاجتماعي في إسبانيا وحيازة أسلحة غير مشروعة.



وتضمنت العملية حجب 118 حساباً مصرفياً و16 عملية مداهمة في إسبانيا واثنتين في إيطاليا، وفي إحداها تم اكتشاف مزرعة للماريجوانا وفي أخرى أكثر من ثمانين شريحة هاتف محمول، بحسب بيان للشرطة.



وبدأت التحقيقات في هذه القضية من قبل الشرطة الإسبانية في يونيو 2020، عندما اكتشفت في الجزيرة مجموعة من الأشخاص المرتبطين بعصابات المافيا الإيطالية، والتي كانت مهمتها غسيل أموال تم الحصول عليها من خلال جرائم سيبرانية متعددة ارتكبت في إسبانيا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وبريطانيا.



وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت من التغلغل في طبقات مختلفة من المجتمع مثل الأعمال التجارية وشركات المحاماة والكيانات المصرفية، ويُزعم أنها متورطة في أنشطة دعارة ومبيعات أسلحة واتجار بالمخدرات واختطاف واحتيال وحالتي قتل في الجزيرة الإسبانية.