الرئيس الصيني يشارك في مناقشات الأمم المتحدة عن طريق الفيديو كونفرانس

يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ، غدا الثلاثاء، في المناقشات العامة بالدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشانينج، في بيان مقتضب، إن الرئيس الصيني سيلقى خطابا افتراضيا باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس غدا خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووصف المتحدث، هذا الخطاب بأنه سيكون خطابا هاما، ولكنه لم يحدد أي موضوع خاص سيتطرق إليه الرئيس الصيني في خطابه.

من جانبه، يزور رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، بزيارة لواشنطن بعد غد حيث يعقد سلسلة من الاجتماعات المتتالية رفيعة المستوى مع كبار المسئولين الأمريكيين أثناء هذه الزيارة.

وقال مسئولون هنود إنه من المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الهندي مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي تعتبر أول سيدة من أصل هندي تصل إلى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، ذكر المسئولون أن رئيس الوزراء الهندي سيجتمع أيضا في نفس اليوم مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ونظيره الياباني يوشيهايد سوجا، وسيعقد أول اجتماع ثنائي له مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسيشارك في القمة الرباعية المقرر أن يعقدها هؤلاء الزعماء في واشنطن يوم 24 سبتمبر، وأنه من المحتمل أيضا أن يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذى ستتزامن زيارته لواشنطن مع زيارة مودى لها.

وأشار المسئولون الهنود إلى أن مودى سيتجه إلى نيويورك مساء يوم 24 سبتمبر، حيث سيلقى كلمة الهند أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم التالي.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد افتتحت دورتها السادسة والسبعين يوم 4 سبتمبر الحالي، وأن أسبوع المناقشات على المستوى الرفيع سيبدأ غدا الثلاثاء وسيستمر حتى يوم 27 من الشهر.