الإسماعيلي: فخر الدين طلب راتبا يفوق سقف الرواتب لدينا

كشف علاء وحيد، المتحدث الإعلامي باسم الإسماعيلي، سبب رحيل التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق والذي انتقل لصفوف بيراميدز، مشيرًا إلى أن اللاعب التونسي طلب مبلغا يفوق الحد الأقصى في النادي من أجل تجديد عقده.

وقال وحيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «فخر الدين بن يوسف طلب مبلغا يفوق سقف الإسماعيلي، ويزيد كثيرا عن لاعبين دوليين في صفوف الفريق، فخر الدين لاعب محترف ومن حقه أن يبحث عن أي زيادة في راتبه».

وأضاف: «اللجنة الفنية تركز حاليا على تلبية رغبات المدرب طلعت يوسف من خلال ضم لاعبين محترفين، لأن أسعار اللاعبين المصريين مغالى فيها».

وتابع: « تعاقدنا مع لاعبين فقط عصام صبحي وأحمد عادل عبد المنعم، ومعروض علينا العديد من اللاعبين، ولكن اللجنة الفنية تركز فقط على احتياجات الفريق، لأننا لم نستغن عن لاعبين كثيرين بنهاية الموسم الماضي».

وأتم: «دائما ما تكون سنة الانتخابات رمادية، والمشكلة أنها ستأتي هذه المرة في فترة انتقالية وسط الموسم، وأتمنى أن يختار أعضاء النادي مجلسا منسجما».