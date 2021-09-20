الفاتيكان تسمح بالدخول فقط لمن يحمل تصريح ضد كورونا

أعلن الكرسي الرسولي بالفاتيكان، في بيان له اليوم الإثنين، أنه اعتبارا من أول أكتوبر المقبل فصاعدا، لن يسمح بدخول الفاتيكان إلا للأشخاص الذين لديهم تصريح ساري المفعول ضد فيروس كوروناالمستجد (كوفيد-19).

وأضاف البيان أنه يتعين على كل مقيم أو موظف أو زائر للدولة البابوية أن يستخدم التصريح لإثبات التطعيم ضد كوفيد- 19 أو الشفاء من الفيروس أو إجراء اختبار سلبي.

وقال الفاتيكان إن جواز سفر الاتحاد الأوروبي الخاص بفيروس كورونا أو "جواز السفر الأخضر" الخاص بالفاتيكان أو أي شهادات أجنبية أخرى ستكون صالحة، بينما أعلن أنه سيتم إجراء عمليات تفتيش للدخول يقوم بها فيلق الدرك الخاص به.

ولن يسمح بأي استثناء للقواعد الجديدة إلا على الأوقات التي يحضر فيها الأشخاص القداسات والاحتفالات الطقوسية في الفاتيكان، ومع ذلك، سيتم حثهم على اتباع قواعد النظافة.

وبموجب مرسومها، اتبعت اللجنة البابوية لدولة مدينة الفاتيكان تعليمات من البابا فرنسيس لضمان سلامة وصحة المواطنين في الدولة البابوية.