أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بمناسبة أسبوع الديمقراطية العالمي لـ2021، عن 5 إجراءات بقيمة 119.5 مليون يورو لتعزيز الدعم الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم على مدار العام الجاري.



وقالت مفوضة الشراكات الدولية بالاتحاد جوتا أوربيلينين، في بيان للمفوضية الأوروبية، إن "التنمية المستدامة وتكافؤ الفرص تعتمد في جوهرها على الديمقراطية، والتي لابد أن تتواجد في مؤسسات ديمقراطية قوية وإدماج اجتماعي ومجتمعات تشاركية، ونحن من خلال الدعم الإضافي المُقدر بـ 119.5 مليون يورو، سوف نجدد التزامنا بالديمقراطية العالمية، كما أنني فخورة أيضًا بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمساعدة في تمكين منظمات المجتمع المدني المحلية ونشطاء الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والشباب والنساء في جميع أنحاء العالم".



وأضاف البيان، أن "الاتحاد الأوروبي يلتزم دوما بحماية الأفراد وتمكينهم وبناء مجتمعات مرنة وشاملة وديمقراطية وتعزيز نظام عالمي قائم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، لذا نحن لن نقف مكتوفي الأيدي في وجه تآكل الديمقراطية وزيادة مستويات انتهاكات حقوق الإنسان وعدم المساواة وعدم التسامح والتحيز والتمييز".



وستضمن الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم، دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في 116 دولة حول العالم، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب، كما ستساعد أيضًا في تعزيز التعاون السياسي على أعلى مستوى للدفاع عن الديمقراطية عالميًا، بحسب البيان.



وأكد البيان أنه سيتم تخصيص 4.8 مليون يورو لدعم ميزانية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتخصيص حوالي 100.8 مليون يورو لدعم منظمات المجتمع المدني المحلية ونشطاء الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في 116 دولة شريكة، وستأتي هذه الأموال من مخصصات الدول الأعضاء في إطار مبادرة أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة - أوروبا العالمية (NDICI) ، وستتم إدارتها من قبل وفود الاتحاد الأوروبي.