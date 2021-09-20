مبادرة «معا نطمئن» تجوب محافظة سوهاج

صرحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، بأن مبادرة "معا نطمئن" سوف تجوب محافظة سوهاج يوم الأربعاء المقبل، وسيتم من خلالها تسجيل وتطعيم المواطنين في نفس الوقت، في إطار مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.



وأشارت "حامد" إلى الإعلان عن خط سير المبادرة يوميا، وعمل مماثلة للمبادرة بجميع المراكز، وتخصيص أتوبيس لكل مركز، مضيفة: "نحن نعمل على تنظيم القطاع الصحي بمحافظة سوهاج وتطويره بالكامل، ونأمل من المؤسسات الإعلامية أن تقدم لنا الدعم الإعلامي، وتحفيز المواطنين على تلقي لقاح كورونا وتوعيتهم بفاعلية اللقاح ودرجة الأمان".



وأكدت أن نسبة الوفيات بالمحافظة أصبحت قليلة جداً، وأن نسبة تحصين المواطنين بلغت حوالي ٥٠٪، موضحة أن أي مواطن قام بالتسجيل ولم يحصل على اللقاح يمكنه التسجيل مرة أخرى من خلال مبادرة معا نطمئن ويحصل على اللقاح في نفس التوقيت.