قطاع الضيافة بألمانيا لا يزال أدنى من مستوياته قبل كورونا رغم القفزة في المبيعات

لم يعوض قطاع الضيافة في ألمانيا حتى الآن نكسات الجائحة على الرغم من تحقيقه قفزة أخرى في المبيعات في يوليو الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين في فيسبادن أن أصحاب الفنادق والمطاعم سجلوا إيرادات أكبر في يوليو 2021 مقارنة بالشهر السابق له (زيادة بنسبة 8ر29% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وزيادة اسمية بنسبة 3ر21%).

وبالمقارنة بيوليو 2020، عندما كانت قيود كورونا أشد، ارتفعت إيرادات القطاع في يوليو الماضي بنسبة 5ر3% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 8ر3% اسميا.

ومع ذلك، لا تزال إيرادات القطاع أدنى من مستوياتها قبل الأزمة: فخلال الفترة من يناير حتى يوليو 2021 تراجعت المبيعات بنسبة 7ر28% بعد احتساب متغيرات الأسعار وبنسبة 4ر26% اسميا مقارنة بالسبعة شهور الأولى من عام 2020.

وقبل تفشي جائحة كورونا في ألمانيا كانت الفنادق والمطاعم لا تزال مفتوحة دون قيود لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.

وفي يوليو 2021 تراجعت المبيعات في القطاع بنسبة 5ر23% مقارنة بفبراير 2020، أي الشهر الذي سبق تفشي الجائحة في ألمانيا.