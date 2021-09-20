أوروبا تحصل على معرض استرجاعي نادر لأعمال جورجيا أوكيف

يعرفها الكثيرون من لوحات الزهور ولكن هناك الكثير لاستكشافه من أعمال جورجيا أوكيف التي عاشت خلال الفترة من 1887 إلى 1986.

في معرض نادر لأوروبا، افتتح مركز بومبيدو في باريس أول معرض فرنسي مخصص للرسامة الأيقونية الأمريكية بعشرات من الأعمال التي سافرت من صالات العرض الأمريكية إلى فرنسا.

يستمر المعرض حتى السادس من ديسمبر في باريس قبل انتقاله إلى سويسرا. ويقدم المعرض مئة عمل وهي دليل على أن هذه الرسامة الأمريكية، وهي واحدة من أكثر الرسامين المشهورين في ساحة الفن الأمريكية في القرن الماضي، كانت حديثة في كل مرحلة من مسيرتها التي استمرت حتى عمر الثامنة والتسعين.

يعد المعرض الذي يعتمد على الاستعارة من العديد من المتاحف الأمريكية، من الفعاليات المهمة للغاية خارج الولايات المتحدة حيث إنه في أوروبا لا يمكن عادة رؤية أعمالها سوى في حفنة من المجموعات العامة المتناثرة عبر مدن مختلفة.

وسوف يكون المعرض متاحا أيضا في مؤسسة بايلر في ريهين بالقرب من بازل خلال الفترة من 23 يناير إلى 22 مايو 2022.