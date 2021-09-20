إزالة 20 فدان تعديات على محطة صرف صحي بقرية الدير في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الدير بالظهير الصحراوي.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد ٤ حالات بمساحة ٢٠ فدان، و٤ قراريط عبارة عن تعدي دون سند من القانون بالزراعة والتجريف على أرض أملاك دولة مخصصة لإنشاء محطة معالجة صرف صحي.

وأكد رئيس مركز إسنا استمرار الحملات ضمن تنفيذات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، وعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات المركز.