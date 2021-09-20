محافظ الدقهلية يتفقد التشطيبات النهائية لمشروع محلات حديقة شجرة الدر بالمنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن تنفيذ مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة يعد إضافة اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة تستهدف تطوير الحديقة بما يتلائم مع متطلبات العصر ولتقديم خدمة أفضل لروادها وزيادة موارد المحافظة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الدقهلية، وكذا الحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة المنصورة.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية للمحلات، اليوم الاثنين، بحضور سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، واللواء صبري عبده رئيس حي غرب المنصورة.



أشار المحافظ إلى أن هذا التطوير للحديقة يأتى فى صالح المواطنين والمترددين عليها، مؤكدا أنها ستظل مفتوحة للمواطنين برسم الدخول المحدد من قبل، دون أي زيادة لهذا الرسم.



وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل كل الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كل القطاعات الخدمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعود بالنفع على المواطنين والمحافظة، ومن خلال استغلال عائده فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تحسين البيئة العامة للمواطن بالمنطقة.



يشار إلى أن المحلات الجارى تنفيذها هى دور أرضى وعلوى فقط، ومساحة المحل الواحد تتراوح من 15 إلى 30 مترا مربعا، وأنه سيتم الرجوع بالمحلات الجديدة 2 متر عن خط التنظيم، ليكون ممرا أمام المحلات، فضلا عن أن عرض الرصيف العام أمام شجرة الدر يبلغ 3 أمتار، وفي بعض الأماكن يصل من 6 إلى 9 أمتار، ويتم إنشاء جراج أسفل المحلات لانتظار السيارات وعدم حدوث تكدس أمام الحديقة.