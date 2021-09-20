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20 سبتمبر.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سارة حمزة
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 10:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 10:55 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقرت أسعار الكوسة لتترواح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح من 7 إلى 13 جنيها.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1 إلى 2 جنيه.
واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
سجل البرتقال البلدي ما يترواح بين 2 إلى 3.5 جنيها
استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.
واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.


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