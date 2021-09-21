أعلن متحدث باسم الادعاء العام في مدينة ريجنسبورج في ألمانيا اليوم الاثنين اتهام موظف في شركة اوسرام الألمانية بتهريب برادات ذهب من قاعات الإنتاج في الشركة على مدار سنوات، وأوضح أن مقدار الذهب الذي هربه الموظف المتهم وصل إلى قرابة 67 كيلوجراما.

وأضاف المتحدث أن قيمة الذهب المسروق بلغت نحو 3ر2 مليون يورو وقت وقوع الجريمة.

ويعتقد الادعاء أن وقائع التهريب حدثت في الفترة بين عامي 2012 و2016، وكانت الشركة قد حررت بلاغا بالسرقة في عام 2018.

ورفض متحدث باسم الشركة اليوم التعليق على هذا الموضوع نظرا للتحقيقات الجارية.

وقال المتحدث إن المشتبه به البالغ من العمر حاليا 41 عاما أبدى موقفا متعاونا في التحقيقات وأدلى باعتراف، وذكر أن الادعاء العام كان قد وجه اتهاما في القضية في العام الماضي وتابع أنه لابد أن المتهم غير تفكيره بعد ذلك وقد تعذر الوصول إليه.

وكان الادعاء أصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرجل، وقال المتحدث إن الرجل تم القبض عليه في النهاية في موطنه في روسيا وتم تسليمه إلى ألمانيا في الوقت الراهن.

وتنظر محكمة الاستئناف التي كانت أوقفت القضية مؤقتا بسبب تعذر الوصول إلى الرجل، في صحيفة الدعوى المقدمة من الادعاء.

وكشف المتحدث أن الرجل جرى القبض عليه ثم تسليمه إلى ألمانيا في مارس الماضي مشيرا إلى أن الاتهامات (السرقة وانتهاك قانون المواد المخدرة) تم توجييها إلى الرجل بحيث يمكنه الرد عليها الآن، وبعد رد المتهم ستبت المحكمة فيما إذا كانت ستجري محاكمة أم لا.