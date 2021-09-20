السفير الألماني بالقاهرة: نتواصل مع مصر في قضايا الشرق الأوسط ومتفقون على مكافحة الإرهاب

أكد سفير ألمانيا في القاهرة فرانك هارتمان، وجود تواصل مستمر بين مصر وألمانيا في الشأن الأمني المتعلق بالشرق الأوسط.



وأشاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم في مقر السفارة الألمانية بالقاهرة، بالدور المصري البناء في استقرار الوضع في غزة، مشيرًا إلى الوساطة المصرية التي حققت الهدنة ووقف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي والفلسطينيين.



كما شدد على وجود حوار دائم بين مصر وألمانيا في الشأن الليبي، قائلا إن مصر بذلت جهودًا كبيرة من أجل استتباب الوضع في ليبيا ومن أجل الاستقرار.



وبشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، قال هارتمان: "هناك تعاون دائم، وهناك عدم اتفاق في تحديد مفهوم كلمة الإرهاب، لكن نحن على اتفاق لمكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية"، في الوقت نفسه شدد على ضرورة إحداث توازن بين مكافحة الإرهاب والمعايير المطلوبة التي تتضمنها دولة القانون.