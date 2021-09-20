مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام مجموعات من المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، عن المصادر قولها إن "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، والتقطوا صورا في باحات المسجد الأقصى".

ووفق الوكالة، "كثف المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، فيما ضيّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرق في مدينة القدس، بذريعة الأعياد اليهودية".

وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال شهر مايو الماضي بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وردت إسرائيل بقصف القطاع.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.