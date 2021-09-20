نبيه يوجه رسالة للجنة الزمالك بعد عودته لعمله

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وجه أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك رسالة إلى اللجنة المُكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بعد عودته لممارسة مهام عمله

كان نبيه قد استقال في وقت سابق، اعتراضا على عدم المساواة بين الجهاز الفني واللاعبين فيما يخص المكافآت الخاصة التي تم صرفها عن آخر 5 مباريات من عمر مسابقة الدوري.

وقال نبيه عبر "فيسبوك": " كل التحيه والتقدير والاحترام لأعضاء اللجنه المكلفه باداره شئون نادي الزمالك التي تتحمل اعباء لاحصر لها ".

وتابع: "نعلم كلنا مدي المسئوليةه الكبيرة التي تقع علي عاتق الجميع داخل النادى والوقوف دائما جماهير وادارة واجهزة فنية ولاعبين خلف الكيان العظيم لحصد البطولات وتحقيق الانجازات دائما."

وأضاف: "شكر خاص لجماهير نادى الزمالك العظيمة التي تضرب دائما مثالا رائعا في حبها وعشقها ودعمها الدائم للكيان ..وكلنا دائما خلف نادى الزمالك العظيم ."