طالبان تؤكد قدرتها على التصدي لتنظيم داعش في أفغانستان

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قال مسؤول بارز في حركة طالبان إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي لا يشكل تهديدا في أفغانستان وأن طالبان لديها القدرة على التصدي لهم.

ونقلت قناة طلوع نيوز الإخبارية المحلية عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قوله اليوم الاثنين "داعش ليس خطيرا لأن الشعب يكره فكرة داعش ولا يؤيدهم أي أفغاني".

ويتولى مجاهد حاليا منصب نائب وزير الإعلام والثقافة في حكومة طالبان الجديدة.

وتأتي تصريحاته بعد ظهور تقارير عن إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجيرات وقعت مؤخرا في شرق أفغانستان عبر وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

وقد قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 20 شخصا آخرين، من بينهم مقاتلون من حركة طالبان في سلسلسة من التفجيرات في مدينة جلال أباد في اليومين الماضيين.