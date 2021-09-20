إزالة ٤ حالات تعد على أملاك الدولة بالمدامود في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالأقصر، حملة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بقرية المدامود قبلي لعدد ٤ حالات منها 3 عبارة عن تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٢٣فدان، بالإضافة إلى عدد ١ حالة تعدي بالبناء عبارة عن سور بدون ترخيص على ١٥ متر طولي وغرفة على مساحة ١٦ متر دون سند قانونى.

وأكد العقيد أحمد الهواري، رئيس المركز استمرار حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، وعدم التهاون في شأنها والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي الدولة بجميع جهات المدينة.