أظهرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس الدوما الروسي (الغرفة الأدنى للبرلمان) بعد فرز نحو 99% من الأصوات، تقدم الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" وحصوله على نسبة 49.82% من الأصوات بالقوائم الحزبية، كما حصل على أغلبية المقاعد بالقوائم الفردية، مما يسمح له بالحصول على أكثر من ثلثي مقاعد الدوما البالغ عددها 450 مقعدا.

وبذلك، يحصل حزب "روسيا الموحدة" على الأغلبية الدستورية التي تؤهله لتمرير أي قوانين ترغب فيها السلطة التنفيذية.. فيما احتل "الحزب الشيوعي الروسي" المرتبة الثانية بنسبة أصوات 19%، فيما حصل "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" على 7.49%، وجاء في المرتبة الرابعة "حزب روسيا العادلة - من أجل الحق" وحصل على 7.42%، وفي المرتبة الخامسة "حزب الناس الجدد" بنسبة أصوات بلغت 5.35%.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف إن "موسكو مستعدة لتحليل تقني ومهني لجميع جوانب الحملة الانتخابية، كما أنها مستعدة للتعرض لهجوم من عدد من الدول الغربية، وبالتالي لا توجد أسباب لوجود ادعاءات ضد النظام الانتخابي الروسي".

وأضاف أن "مجلس الاتحاد الروسي قام بتنظيم الانتخابات التشريعية بطريقة يستحيل وجود أي مزاعم ضدها.. وموسكو لديها عدة حوافز لهذا أحدها هو الرغبة في تنظيم انتخابات شفافة وعادلة وديمقراطية لمواطنيها".

ويتطلب الوصول إلى مجلس الدوما تجاوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات عتبة 5% من أصوات الناخبين.. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا إن "نسبة المشاركة بلغت حوالي 51%، تلك الانتخابات التي جرت على مدار 3 أيام في عموم روسيا في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري، وشارك فيها 14 حزبا".

جدير بالذكر أن مقاعد مجلس الدوما تنقسم إلى 225 مقعدا تُنتخب بالقوائم الحزبية، و225 مقعدا بالقوائم الفردية.