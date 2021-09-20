هنري: ما فعله ميسي لم يفاجئني

يرى الفرنسي تييري هنري، أن ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، لديه العذر على ردة فعله مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو، خلال مباراة أولمبيك ليون مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ورفض ميسي مصافحة مدربه بوكيتينو اعتراضا على قرار استبداله في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل.

وقال هنري في تصريحات عبر شبكة «أمازون برايم»: «ما فعله ميسي، لم يفاجئني، ربما لم يكن يريد الخروج من الملعب، ولا يعرف أحد ما دار بينه وبين بوكيتينو، لا أريد إثارة الجدل».

وأضاف النجم الفرنسي السابق: «لقد أراد بالتأكيد البقاء في الملعب حتى يتمكن من التسجيل، لكن الأهداف ستأتي مع مرور الوقت، الأمر يحتاج للهدوء».

وأتم: «التأقلم مع الأجواء الجديدة يحتاج لوقت حتى مع أفضل لاعب في العالم».