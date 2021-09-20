انطلاق أعمال المؤتمر العام الـ65 لوكالة الطاقة الذرية بمشاركة مصر

انطلقت اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ65، بمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

وقال رافائيل جروسي مدير عام الوكالة، في كلمته خلال المؤتمر، إن "الوكالة ترحب بساموا كدولة عضو جديدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبذلك يصل عدد الدول الأعضاء إلى 173 دولة"، مشيرا إلى أنه للعام الثاني على التوالي يتم عقد المؤتمر العام وسط تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف: "لقد أيقظنا هذا الوباء حقًا جميعًا على الأخطار العميقة للأمراض الحيوانية المنشأ، وأنا فخور بما فعلناه نحن مجتمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المعركة لإبطاء انتشار هذا الفيروس الرهيب، حيث كانت استجابتنا للطوارئ هي الأكبر في تاريخ الوكالة".

وتابع: "لقد أرسلنا مجموعات اختبار RT-PCR إلى 304 مختبرات في 129 دولة، ونعلم أن (كوفيد-19) لن يكون آخر تفشي فيروسي يواجهه العالم، وفي المرة القادمة يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدًا بشكل أفضل، وسيكون كذلك".