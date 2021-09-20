انخفاض عدد الركاب الوافدين إلى هونج كونج الأسبوع الماضي بنسبة 94% على أساس سنوي

بلغ إجمالي العدد الصافي للركاب الوافدين الذين وصلوا إلى هونج كونج عبر جميع موانئها، 287 راكبا، في الأسبوع الماضي الذي انتهى أمس، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين.

ويأتي العدد بالمقارنة مع وصول 5148 راكبا قبل عام، بانخفاض بلغت نسبته 94% على أساس سنوي، بحسب بيانات نقلتها "بلومبرج" عن إدارة الهجرة في هونج كونج.

وتجدر الاشارة إلى أن العدد الصافي للوافدين يتم احتسابه عن طريق طرح عدد المغادرين من عدد الوافدين.

وبلغ إجمالي عدد الركاب الوافدين في الأسبوع الماضي 21 ألفا و212، بزيادة نسبتها 10% على أساس سنوي.

فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين غادروا البلاد في الأسبوع الماضي 20 ألفا و925، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي.