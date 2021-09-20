مسلحون يقتلون رجل شرطة أثناء حراسة فريق للتطيعم ضد شلل الأطفال في باكستان

قررت باكستان المضى في استمرار حملة تطعيم ملايين الأطفال ضد شلل الأطفال، وذلك بعد ساعات من قتل مسلحين لرجل شرطة يقوم بحراسة فريق من العاملين في الحملة.

ووقع الهجوم في منطقة كوهات بإقليم خيبر-باختونخوا أمس الأحد، بعد يومين من بدء الحملة، ولكن السلطات قررت المضى في مواصلة خطتها وتوسيع نطاق الحملة لتشمل البلاد بأكملها.

وقال مسؤولون إن المشاركين في الحملة لم يصابوا بأذى في الهجوم.

وقال مسؤول بوزارة الصحة اليوم الاثنين "سوف يتم تطعيم أكثر من 40 مليون طفل أقل من خمسة أعوام بلقاح ضد شلل الأطفال بالإضافة إلى جرعة من فيتنامين (ايه) خلال الحملة".

وقال شاه زاد باج رئيس برنامج القضاء على شلل الأطفال، الممول من الأمم المتحدة إن أكثر من 290 ألف من العاملين في مجال الصحة، ومعظمهم من الشابات، يشاركون في الحملة لحماية الأطفال من الإصابة بالشلل مدى الحياة بسبب فيروس شلل الأطفال.

وكانت باكستان قد بدأت برنامج القضاء على شلل الأطفال عام 1994، واقتربت من القضاء على المرض، ولكنها سجلت 147 حالة، بارتفاع خمسة أضعاف، عام 2019 في ظل مقاطعة اللقاح والهجمات على المشاركين في حملات التطعيم.

وهاجم المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة المشاركين في حملات التطيعم، حيث قتلوا 12 شخصا ويقوضون الحملة.

ويتهم المسلحون العاملين في مجال الصحة بأنهم يعملون كجواسيس، كما يقولون إن اللقاح ضد شلل الأطفال يهدف لإصابة أطفال المسلمين بالعقم.