قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن «إدارة الحكم في العالم العربي من المغرب إلى المشرق، على مدار 50 عاما ماضية، شهدت 3 عيوب»، موضحًا أن أولها «الاعتماد المبالغ فيه على الغير، وبشكل خاص الدول الكبرى في مجال الأمن القومي».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الدول العربية بلا استثناء اعتمدت بشكل أكثر من اللازم على الغير، ولم تكون نفسها ذاتيًا، خلال فترات ماضية.

ولفت إلى أن «العيب الثاني مرتبط بالرفض الجيني للتغيير التدريجي، ليس بالناحية السياسية فقط وإنما الناحية الاجتماعية أيضًا»، مشيرًا إلى أن شعوب العالم بالعربي دائمًا ما تتحدث عن الثوابت.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن «التغيير الشيء الوحيد الثابت والحتمي»، منوهًا إلى أن الدول الخارجية تعتمد في تعاملها مع الغير وفقًا لمصالحها، وتستخدم الديمقراطية وحقوق الإنسان، كنظريات وآليات لتحقيق تلك المصلحة.

وتابع: «تلك الدول لا تضغط تلك الأزرار إذا كانت الأمور تتجه نحو مصلحتها في الدول العربية، وتتخذ من الديمقراطية وحقوق الإنسان نظريات وآليات لتحقيق المصلحة حتى لو كانت صحيحة، عمرهم ما نفوا ذلك، لكننا من تصورنا أنهم يقولون أمرًا مغايرًا».