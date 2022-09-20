الاستفتاءات الانفصالية بأوكرانيا تثير موجة انتقادات دولية



أثار الإعلان عن استفتاءات في مدينة خيرسون والأراضي الانفصالية بدونباس، للانضمام لروسيا، موجة من الانتقادات العالمية، التي أكدت عدم الاعتراف بنتائج تلك الاستفتاءات.



وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن استفتاء انضمام جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك إلى روسيا لن يكون له قوة قانونية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقال ماكرون: "من الواضح أنه الاستفتاء لن يعترف به المجتمع الدولي ولن يكون له أي قوة قانونية، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون له نتيجة هو انسحاب القوات الروسية والعودة الواعية إلى المفاوضات حول الشروط التي اقترحها على الجانب الأوكراني وإبرام السلام"، مضيفا، "اعتقد ان ما اعلنته روسيا هو باروديا (محاكاة ساخرة)".



ومن جانبه، ندد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، بالاستفتاءات، معتبرا أنها تصعيد إضافي في الحرب التي يشنها الكرملين.



وكتب ستولتنبرج على تويتر "استفتاءات زائفة ليس لها شرعية ولا تغيّر في طبيعة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".



وأضاف:" هذا تصعيد إضافي في حرب بوتين"، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي وأن يزيد من دعمه لأوكرانيا".



بدورها، نددت الولايات المتحدة بعمليات الاستفتاء واعتبرتها خطوات "زائفة" مؤكدة أنها لن تعترف بالنتائج، وفقا لوكالة رويترز.



وقال مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن الأمن القومي جيك ساليفان إن "تلك الاستفتاءات إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي".



وأضاف "إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة لن تعترف مطلقا بمطالبات روسيا بأي أجزاء من أوكرانيا تقول إنها ضمتها".



ومن جهته اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن "الاستفتاءات التى وصفها بـ"الوهمية" التي تعتزم روسيا تنظيمها في مناطق أوكرانية عدة "غير مقبولة".



وقال شولتس في تصريحات للصحفيين أدلى بها على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "من الواضح جدا أن هذه الاستفتاءات الوهمية غير مقبولة ولا يغطيها القانون الدولي".



وتتسارع وتيرة الإعلانات عن استفتاءات الانضمام لروسيا في المناطق التي يسيطر عليها الروس وحلفائهم في أوكرانيا.



وتنظم خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية، استفتاء حول الانضمام إلى موسكو من 23 سبتمبر وحتى 27 من الشهر نفسه.



كذلك أعلنت الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس أنها ستنظّم استفتاء مماثلا في الفترة نفسها.