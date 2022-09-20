روسيا: تمديد القيود على رحلات الطيران في 11 مطارا حتى 28 سبتمبر

أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد حتى 28 سبتمبر الجاري، وذلك بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأفاد بيان لوكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بحسب وكالة إنترفاكس الروسية، بأنه تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا حتى 28 سبتمبر، موضحا أن المطارات المشمولة بالحظر والقيود هي مطارات أنابا وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وجيلندجيك وكراسنودار وكورسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا وليبيتسك.



يُذكر أن هذه القيود فُرضت على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات جنوب ووسط روسيا في 24 فبراير الماضي بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.