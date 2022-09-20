وزير الصحة: متابعة أسبوعية من الرئيس السيسي على إنهاء قوائم الانتظار للمرضي أي كانت التكلفة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطت اهتماما كبيرًا بقوائم الانتظار لحل هذه المشكلة والانتهاء منها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على إنهاء قوائم الانتظار مهما كانت التكلفة، وعندما تزيد التكاليف يتدخل الرئيس فورا لرفع الميزانية لحل تلك المشكلة في الحال.

وقال عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية لبرنامج حضرة المواطن، مع الإعلامي سيد علي، مساء اليوم الإثنين، إن قوائم الانتظار لعمليات القلب المفتوح لا تتعدى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كحد أقصي، فيما ينتظر مريض القلب في دول العالم إلى ستة أشهر وأكثر.

وأشار إلى أن الوزارة خدمية بمعني أنها تقوم بخدمة المواطن في جميع أنحاء الجمهورية سواء كان يعيش داخل قرية أو مدينة، علما أن إدارة المنظومة من داخل مسرح الأحداث هو جزء كبير من عمل الوزارة.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الوزارة ليست متوقفة فقط على ملف الصحة، ولكن هناك أيضا ملف هام وهو ملف السكان ولابد من الاهتمام به، موضحا أن متابعة الوزارة لمشاريع قائمة أو مشاريع تحت التنفيذ تعطي فرصة كبيرة جدا لرؤية السلبيات وحلها.

في سياق آخر، رد الدكتور عبد الغفار على الشائعة المنتشرة بخصوص بيع مستشفيات، قائلا "هذا غير صحيح بالمرة .. ومازالت المستشفيات الحكومية تقدم خدماتها بالمجان .. ولكن مع التوسع في خدمة التأمين الصحي الشامل يتم التعاقد مع مستشفيات أخرى لتقديم بعض الخدمات بمقابل مادي والمريض المؤمن عليه يقوم بعمل هذه الأشعة والتحاليل المطلوبة على نفقة التأمين".

وحول حقيقة إلغاء التكاليف للأطباء، قال وزير الصحة والسكان إنه :"لا حقيقة لأمر إلغاء التكليف للأطباء، ولكن هناك مقترحا بأن يكون التكليف مرتبطا بالاحتياجات الحقيقية للمستشفيات"، متابعا أن عدالة التكليف للأطباء مبنية على احتياجات فعلية من القطاعات ومبنية أيضا على مسابقة من المتقدمين.