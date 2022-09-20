منظمة الصحة: جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد- 19 لم تنته بعد، وذلك بعد تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول انتهاء كورونا.



وقال متحدث باسم المنظمة العالمية، في إفادة صحفية، الثلاثاء، إن جائحة كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ عالمية، وفقا لوكالة رويترز.



وأوضح المتحدث أن نهاية الجائحة قد تلوح في الأفق إذا استخدمت الدول الأدوات الموجودة تحت تصرفها.



تأتي تصريحات المتحدث باسم المنظمة الأممية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أن "الجائحة انتهت"، وسط انتقادات من المراجع الطبية.



وقال بايدن لبرنامج "60 دقيقة" إن "الجائحة انتهت، ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد. ما زلنا نقوم بعمل كثير في هذا الملف.. لكن الجائحة انتهت".



وتابع "إذا لاحظتم لا أحد يضع كمامات، يبدو الجميع في حالة جيدة جدا، لذا أعتقد أن (الأمور) تتغير".



وانخفض عدد الحالات الإيجابية لكوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 29% في الأسبوعين الماضيين، وفقا لأحدث بيانات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز".



وتم رصد انخفاض بنسبة 9% في الوفيات بكوفيد-19 في البلاد خلال الفترة نفسها.



وارتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في أمريكا إلى مليون و51 ألفا و323 حالة بعد تسجيل وفاة 520 شخصا، حسب ما ذكرت أحدث بيانات لجامعة جونز هوبكنز.