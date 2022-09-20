ألقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خطابًا اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب ما نشره الديوان الملكي الهاشمي، مساء الثلاثاء، قال العاهل الأردني خلال كلمته، إن «الشرق الأوسط على مدار عدة عقود، ارتبط بالصراعات والأزمات، لكننا نأمل أن تجعل روح التعاون الجديدة بيننا من المنطقة مثالا في الصمود والتكامل».

وأشار إلى أن «الثابت الوحيد هو أن الشعوب هي الأولوية، لذا فإن إبقاء الأمل حيا لديها يتطلب النظر لما هو أبعد من السياسة والعمل لتحقيق الازدهار للجميع».

ونوه إلى أن «هذه الجهود لن تؤتي ثمارها إن كانت إقصائية، بل لا بد أن يكون شمول الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية جزءا أساسيا من جهودنا».

ولفت إلى أن «الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلا يزال السلام بعيد المنال، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلا لإنهاء هذه المأساة التاريخية».

وذكر أن الجمعية العامة ستصوت على تجديد التكليف الأممي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا أن المجتمع الدولي عليه أن يبعث رسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن «أحد أبرز المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة هو حق جميع الشعوب في تحديد مصيرها، ولا يمكن إنكار هذا الحق للفلسطينيين وهويتهم الوطنية المنيعة، فالطريق إلى الأمام هو حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة».

وحذر من أن «شكل مستقبل مدينة القدس مصدر قلق ملح، فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع الديانات السماوية حول العالم»، قائلًا إن تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية.

وتابع: «كقائد مسلم، دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا، وخاصة في القدس، اليوم، المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر، فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءا أساسيا من مستقبلنا».