اليوم طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري،مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن لظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 24

العاصمة الإدارية 32 23

6 أكتوبر 32 23

بنهــــا 31 24

دمنهور 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 31 23

دمياط 30 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 32 23

السويس 31 22

الزقازيق 31 24

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 23

شلاتين 34 26

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 29 22

وادي النطرون 30 23

مطروح 28 21

السلوم 30 19

سيوة 33 20

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 35 25

كاترين 29 18

رأس سدر 33 24

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 33 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 21

الأقصر 36 22

أسوان 37 25

الوادى الجديد 37 19

أبوسمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27