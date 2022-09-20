إستونيا: نقاشات بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات مع اقتراب استفتاءات روسية

قال الرئيس الإستوني ألار كاريس إنه من المنتظر أن يتم إجراء نقاش بشأن تزويد كييف بأسلحة ثقيلة مثل الدبابات، إذا ضمت روسيا أجزاء من أوكرانيا.

وأضاف كاريس، لوكالة الأنباء الألمانية، أن محاولة ضم لوهانسك ودونيتسك وخيرسون تغير أيضا "الوضع في أوروبا والاتفاق بشأن ما يجب أن نقوم به". وطالبت كييف مرارا بالحصول على دبابات.

ودعا كاريس إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية ضد موسكو، وتحدث عن دور ألمانيا، بعدما تم انتقاد برلين باعتبارها مترددة، قائلا: "أعتقد أننا جميعا يمكننا أن نقوم بأكثر من هذا، أكثر بكثير".