نائب محافظ البحيرة: العيد القومي يتزامن مع مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد

إحتفال المحافظة بالعيد القومي يشهد إفتتاح 97 مشروعاً بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار جنيه





شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بقصر ثقافة دمنهور ضمن إحتفالات البحيرة بالعيد القومي والذى يتزامن هذا العام مع مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد الذي يعد مفتاح اللغة الهيروغليفية والحضارة الفرعونية.

وخلال كلمتها، وجهت نائب محافظ البحيرة التهنئة لشعب البحيرة بمناسبة العيد القومى للمحافظة الذي يوافق ذكرى تصدي أهالي مدينة رشيد الباسلة لحملة فريزر الإنجليزية عام 1807ميلادية في مشهد خلده التاريخ عن الوطنية، مضيفة أننا بفضل بسالتهم نقف فخرا لوطننا تقديراً وإجلالا نُكمل مسيرة الكفاح بمعناه المعاصر خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضحت أن احتفالنا بالعيد القومي للمحافظة يأتي وهو يحمل بين يديه بشرى افتتاح 97 مشروعاً عملاقاً جديداً وذلك بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار جنيه لخدمة لمواطنى المحافظة الكرام، ليتجلى البناء والعمران رايات خفاقة في ربوع الوطن حيث تدخل مصر بوابة الغد القريب وهى في ثوب جمهورية جديدة تتألق فيها مدن ذكية تتقن لغة العصر وتتحلى بالرقمنة منهجاً وأسلوب حياة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن الاحتفال بالعيد القومي هذا العام يحمل طابعا ثقافيا، إيماناً بأن بناء العقول والوعى هو السبيل لبناء الإنسان المصرى العصرى وتكوين وجدانه وتعزيز قدرته على مواجهة الشائعات المغرضة وتحصينه ضد أى محاولات للاستقطاب الزائف ومؤامرات طمس الهوية، هذا بالإضافة إلي إفتتاح معرض دمنهور الخامس للكتاب على أرض البحيرة في الفترة من 19 وحتى 28 سبتمبر، وكذا إصدار طابع بريد تذكارى لأول مرة يضم أهم المعالم السياحية والدينية بالمحافظة، فضلاً عن إطلاق مهرجان رشيد للموسيقى والغناء فى الفترة من 22 وحتى 24 سبتمبر بالتعاون مع وزارتى الثقافة والسياحة والآثار.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى مشروعات الدولة القومية المختلفة، لا سيما عن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتطوير قري الريف المصري (حياة كريمة) حيث تم تطوير وتنمية 6 مراكز بإجمالي 42 قرية رئيسية وعدد 207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع، وتشمل المبادرة تنفيذ أكثر من 8000 مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه لخدمة 3.5 مليون مواطن تقريبًا، وقامت باستعراض عدد من المشروعات القومية المنفذة علي أرض محافظة البحيرة.

وخلال ااإحتفالية تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات المحافظة خلال الفترة الماضية وما تشهده من إنجازات فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة هدية السيد الرئيس لشعب البحيرة.

وقامت نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومديري مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية بتكريم عدد من المتفوقين علمياً ورياضياً.

وتضمنت الاحتفالية إلقاء قصيدة شعرية عن محافظة البحيرة تلقي الضوء علي أهم وأبرز معالم المحافظة وتحكي بطولة أبناء محافظة البحيرة فى مواجهة الإحتلال الإنجليزي، وكذا عروضاً فنية وغنائية لفرقة البحيرة القومية للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو إيهاب مبروك، حيث أدى عدد من الفنانين أغاني وطنية وتراثية مثل أغنية "عظيمة يا مصر" و"سلمولي علي مصر" وأغنية "بلدى" و"مصر اليوم فى عيد" و"اهو ده اللي صار".