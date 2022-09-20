أردوغان يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني قبل إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، وذلك قبل إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».



وعلى مدى قرابة أسبوع، يلقي نحو 150 رئيس دولة أو حكومة من كافة أنحاء العالم خطابات أثناء هذا الاجتماع السنوي الذي يُعقد للمرة الأولى حضورياً بعدما كان يُجرى عبر الانترنت في العامين الماضيين، بسبب أزمة وباء كوفيد-19.



تقليدياً، يتحدث الرئيس الأمريكي في اليوم الأول من الاجتماع بما أن بلاده هي الدولة المضيفة لمقرّ الأمم المتحدة. لكن استثنائيًا كما حصل في مناسبات نادرة جداً في الماضي، لن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن الذي حضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية الاثنين في لندن، كلمته الثلاثاء وأرجأها إلى الأربعاء.



من جانبه، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الخطاب الافتتاحي للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال ، إن العالم يشهد حاليا ورطة كبيرة، وأن الانقسامات تزداد عمقا، مضيفًا أن الإمدادات الغذائية ستمثل مشكلة العام المقبل إذا لم يستقر سوق الأسمدة.



ولفت إلى أن نقص الأسمدة سيتحول بسرعة إلى نقص غذائي عالمي في حال عدم اتخاذ إجراءات الآن.



وتابع: «يلوح في الأفق شتاء من السخط العالمي في ظل استعار أزمة غلاء المعيشة وانهيار الثقة وتزايد اللامساواة».