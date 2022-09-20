مكتب حقوق الإنسان الأممي يطالب إيران بإلغاء قواعد الحجاب الإلزامي

انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرض إيران الوحشي لقواعد ملابس النساء، في أعقاب مقتل امرأة أثناء احتجاز الشرطة لها.

وطالبت ندا الناشف، التي ترأس مكتب الأمم المتحدة بشكل مؤقت، بإجراء تحقيق سريع ومستقل في مقتل همسة أميني، موضحة أنه يتعين على السلطات الإيرانية إلغاء كل التشريعات التمييزية التي تفرض حجابا إلزاميا.

وتأتي تصريحات الناشف مع احتجاج الآلاف في إيران على مقتل اميني، التي اعتقلتها الشرطة يوم 13 سبتمبر الجاري بسبب مظهرها "غير الإسلامي" واقتادتها إلى مركز للشرطة، وتقول الشرطة إنها كانت تعاني من مشكلات في القلب وتوفيت في وقت لاحق.

وبعد وفاتها، قال المستشفى الذي كانت تعالج فيه في منشور على انستجرام- تم حذفه لاحقا- إن أميني كانت ميتة دماغيا بالفعل عندما دخلت المستشفى يوم الثلاثاء.

وقال البيان "في الشهور الأخيرة، وسعت شرطة الأخلاق دورياتها في الشارع ووجهت للنساء اللائي اعتبرت أنهن يرتدين حجابا غير ملائم مضايقات لفظية وجسدية فضلا عن اعتقالهن".