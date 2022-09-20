بنك مورجان ستانلي يبحث إعادة بيع مركز تسوق في موسكو للشركة المطورة

يجري صندوق استثمار تابع لبنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي محادثات لبيع مركز تسوق اشتراه عام 2013 بسعر قياسي إلى الشركة التي أقامت المركز مع خفض كبير في السعر، في الوقت الذي أدت فيه الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى انسحاب الشركات الدولية من السوق الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن صندوق مورجان ستانلي العقاري السادس وشركات هاينز إنترستس وصندوق تقاعد موظفي الحكومة في كاليفورنيا تجري محادثات لبيع مركز تسوق متروبولس شوبنج أند إنترتينمنت مول إلى شركة كابيتال بارتنرز الكازاخية التي شيدت المركز في البداية.

وبحسب المصادر، فإن المحادثات مازالت في مراحلها الأولى ولا يوجد ما يضمن الوصول إلى اتفاق في نهاية الأمر.

وبحسب المصادر، فإن الصندوق بدأ الانسحاب من السوق الروسية قبل بدء غزو أوكرانيا. وفي الوقت نفسه فإن الكثير من الشركات الدولية مستعدة لتحمل خسائر الانسحاب من السوق الروسية ردا على غزو أوكرانيا.

ومن بين هذه الشركات بنك جولدمان ساكس جروب وبي.بي وشل للنفط وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز كورب.

واشترى صندوق استثمار مورجان ستانلي مركز التسوق الروسي البالغة مساحته 882 ألف قدم مكعب مقابل 2ر1 مليار دولار في عام 2013 والتي كانت صفقة قياسية في سوق العقارات الروسية في ذلك الوقت.

وفي وقت لاحق من ذلك العام باع الصندوق حصة من المركز إلى صندوق الاستثمار هاينز كالبرز روسيا لونج تيرم هولد.