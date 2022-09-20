اليونسكو تجري استبيان لـ50 معلما من إداراتي الصف والبدرشين

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، عمل استبيان من قبل منظمة الأمم المتحدة "اليونسكو" لعدد 50 معلم من إداراتي الصف والبدرشين، للوقوف على الاحتياجات التدريبية للمادة التي يحتاجها المعلمون لإضافتها إلى المادة التدريبية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت المديرية، أن الهدف من الاستبيان هو تقييم المستوى الحالي وتحديد فجوات المعرفة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه سيقام التدريب الفعلي لإدارتي الصف والبدرشين ل 300 معلم ومعلمة بدءًا من يوم الإثنين 26سبتمبر2022 إلى الخميس الموافق 29سبتمبر2022 ولمدة أربعة أيام.