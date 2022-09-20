كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن أكثر أسماء المواليد تكرارا في المملكة خلال العام الماضي 2021.



وفي فئة الذكور، تصدر اسم "محمد" القائمة بـ7339 مولودا، يليه في المركز الثاني "آدم" بـ3232، ثم "أحمد" (2962 مولودا)، و"يوسف" (2767 مولودا)، أما المركز الخامس والأخير فكان لـ"عمر" بـ2525 مولودا، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.



أما عن أكثر أسماء المواليد الإناث تكرارا خلال 2021، فجاءت "سلمى" في المقدمة بـ1716 مولودة، يليها "ميرا" بـ1704 مولودات، ثم "وتين" (1655 مولودة)، يليها اسم "جوري" (1403 مولودة)، وأخيرا "نايا" بـ1383 مولودة.



كما أشار التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن إلى أن عدد المواليد في المملكة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 171 ألف مولود، والمنقسمين إلى 51.4 بالمئة ذكور، و48.6 بالمئة إناث.



وأفاد التقرير كذلك أن العام الماضي 2021 شهد 52 ألف واقعة زواج في الأردن، منها 1054 زواجا لرجال فوق الـ60 عاما، وأكثر من 10 آلاف زواج لفتيات أقل من 19 عاما.