 فيديو.. يقظة سائق تنفذ طفلة سعودية من الدهس تحت عجلات سيارة نقل - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 7:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. يقظة سائق تنفذ طفلة سعودية من الدهس تحت عجلات سيارة نقل

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 5:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 5:46 م

أنقذت يقظة سائق حافلة مدرسية في السعودية، طفلة من التعرض للدهس بواسطة عربة نقل، سارت مسرعة بجوار الحافلة التي توقف لإنزال الطلاب.

ووثق فيديو الواقعة، التي أشارت إليها صحف سعودية، ولقيت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع سائق الحافلة، التي توقفت في منطقة سكنية، ثم نزل منها لتوصيل الطالبة إلى مقر سكنها، قبل أن تأتي عربة مسرعة بجوار الحافلة، دون التوقف، للتأكد من خلو الطريق من المارة، ليمسك السائق بحقيبتها بعد أن شاهدها تركض بسرعة وقت مرور العربة.
https://twitter.com/3i_8n/status/1572173336276537346?s=20&t=Wp7Vd-xyzxxAgRX4IJs-iw

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك