ووثق فيديو الواقعة، التي أشارت إليها صحف سعودية، ولقيت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.ويظهر المقطع سائق الحافلة، التي توقفت في منطقة سكنية، ثم نزل منها لتوصيل الطالبة إلى مقر سكنها، قبل أن تأتي عربة مسرعة بجوار الحافلة، دون التوقف، للتأكد من خلو الطريق من المارة، ليمسك السائق بحقيبتها بعد أن شاهدها تركض بسرعة وقت مرور العربة.