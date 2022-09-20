"ذا صن": شيعناها منتصرة .. "ذا ميرور": حتى نلتقي مرة أخرى .."آي": نهاية العصر الإليزابيثي

خصصت الصحف الصادرة في المملكة المتحدة ودول الكومنولوث، اليوم الثلاثاء، صفحاتها الأولى للرحلة الأخيرة للملكة إليزابيث الثانية من كنيسة وستمنستر إلى وندسور حيث وارى جثمانها الثرى لتطوي بريطانيا صفحة 70 عاما تربعت خلالها إليزابيث على عرش البلاد.

وعرضت صحيفة "جارديان" البريطانية، في صفحتها الأولى صورة لحاملي نعش الملكة إليزابيث الثانية، خلال صعودهم الدرجات إلى المدخل المظلم في كنيسة الملك جورج السادس التذكاري في قلعة وندسور، مع عنوان "وداع الأسرة".

واختارت صحيفة "ذا ميرور" صورة مماثلة في الصفحة الأولى، تركز على إكليل الورد الذي يزين النعش ويظهر مدى المحبة للملكة إليزابيث، مع عنوان بخط صغير "حتى نلتقي مرة أخرى".

وجاء غلاف صحيفة "ذا تايمز" بصورة تظهر النعش لدي دخول كنيسة وستمنستر بعنوان: "محمولة إلى مرقدها". وجاء في خلفية الصفحة اقتباسا من كتاب أغاني الوداع للمؤلف الموسيقي الإنجليزي الشهير هوبيرت باري.

أما صحيفة "ديلي إكسبريس" فاستخدمت في غلافها صفحتها الأخيرة صورتين للإشارة إلى وداع الماضي وإلقاء نظرة على المستقبل، حيث نشرت صورة نعش الملكة إلى جانب العنوان الرئيسي "إرحم يا الله ملكتنا"، بينما جاءت الصفحة الأخيرة مرفقه بصورة دامعة لتحية الملك تشارلز الثالث بعنوان: "حفظ الله الملك".

وبينما نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" صورة تم التقاطها من أعلى للنعش الموجود في كنيسة وستمنستر مرفقة بعنوان مقتبس من جاستين ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري: "الأشخاص الذين يؤدوا واجبهم بحب نادرون، والقادة الذين يؤدوا خدمتهم بحب أكثر ندرة".

وحافظت صحيفة "ذا صن" على لونها الأرجواني الملكي، في واحدة من الصور القليلة التي ركزت على الحشود التي اجتمعت من أجل وداع الملكة وجاءت الصورة تحت عنوان "شيعناها منتصرة". بينما أظهرت الصفحة الخلفية من غلافها نعش الملكة خلال إنزالها إلى مثواه الأخير.

من جانبها، أرفقت صحيفة "ذا ميل" صورة التابوت وقت إنزاله إلى قبو كنيسة سانت جورج في وندسور، بعنوان "رحلتها الأخيرة".

والتقطت صحيفة "ميترو" صورة تظهر حزن الملك تشارلز وهو يحدق في سيارة نقل الموتى المغطاة بالأزهار عند وصوله إلى قلعة وندسور.

ووضعت الصحيفة البريطانية في الخلفية صورة الحشود التي جاءت لوداع الملكة.

وجاء غلاف صحيفة "آي" البريطانية، تحت عنوان: "نهاية العصر الإليزابيثي".

أما صحيفة "ديلي ريكورد" الإسكتلندية أظهرت صورة لنقل نعش الملكة إلى قلعة وندسور تحت عنوان "ارقدي بسلام، الملكة إليزابيث".