 ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر - بوابة الشروق
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ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 12:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 - 12:00 ص

نجح رجال مديرية تموين الأقصر، من إحباط محاولة تهريب دقيق مخابز مدعم بإجمالي 4 أطنان من الدقيق المدعم بنطاق مركز ومدينة إسنا.

وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات للدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، تفيد بقيام أحد متعهدي الدقيق بالتلاعب في كميات الدقيق المدعم، عن طريق الاتفاق مع أصحاب المخابز لتجميع كميات الدقيق المدعم وإعادة بيعها في السوق السوداء.

وتم تشكيل لجنة مكبرة من ديوان عام المديرية وإدارة تموين إسنا وضبط سيارة محملة بـ4 أطنان من الدقيق المدعم بإحدى الطرق الزراعية الخاصة بمحصول قصب السكر بمدخل قرية توماس 3 بمركز إسنا، وتم التحفظ على السيارة بما عليها من مضبوطات وعرض المتهم على النيابة العامة.

تحرر عن ذلك محضر رقم 18220 لسنة 2022 جنح مركز إسنا.

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