بريطانيا تعتزم خفض أسعار الجملة بفواتير شركات الطاقة

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية تعتزم خفض أسعار الجملة المدمجة في فواتير شركات الطاقة خلال الشتاء الحالي في إطار محاولات احتواء أزمة ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيتها على الاقتصاد البريطاني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن فرض حد أقصى لأسعار الجملة يمكن أن يخصم حوالي 21.2 بنس من سعر الكيلووات/ ساعة كهرباء و.5 بنس لكل كيلووات ساعة غاز طبيعي.

وسيطبق الخصم على العقود الموقعة اعتبارا من أول أبريل الماضي ويستمر لمدة 6 أشهر اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، ومن المتوقع إعلان الخطة رسميا غدا.

وفي الوقت نفسه ستحصل شركات بيع الطاقة على قيمة هذه التخفيضات من الحكومة، في حين سيظل في مقدور هذه الشركات إضافة نفقاتها إلى الأسعار الجديدة وهو ما يسمح باستمرار المنافسة في السوق مع تفاوت في قيم الفواتير، مقارنة بنظام ضمان الأسعار للاستخدام المنزلي.