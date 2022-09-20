تعليم الدقهلية تنهي استعدادتها لاستقبال مليون و557 ألف طالب

قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية أنهت كافة استعدادتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مشيرا إلى أن عدد المدارس التي تم بها الصيانه الشاملة ٨٧ مدرسة، وما زال العمل جاريا لاستلام ٦ مدارس بإجمالي ١٠٥ ملايين جنيه.

وأشار شعبان إلى طرح ٧٦ مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات من قبل هيئة الأبنية التعليمية بإجمالى ٥١٠ ملايين جنيه، وأن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب للطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، خاصة فيما يخص التوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأكد الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس والانتهاء من صيانة المقاعد واستبدال الأعلام المتهالكه ولافتات المدارس، والانتهاء من صيانة بوابات المدارس وعارضات الملاعب والتأكد من صلاحياتها وإصلاح وتغيير زجاج النوافذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية، وكافة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس في نطاق المحافظة مع وضع الملصقات للتوعية من الأمراض وطرق الوقاية منها.