قال الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي، اليوم الثلاثاء، إن المدينة تريد تخفيف قواعد مكافحة وباء كورونا، بما يشمل الحجر الصحي الإلزامي بالفنادق، والذي جعل السفر إليها صعبا على مدار نحو ثلاث سنوات، فيما أشار مسؤولون في البر الرئيسي الصيني إلى الموافقة على ذلك.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن لي قوله في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن عدد الإصابات في المركز المالي الأسيوي انخفض إلى نحو ستة آلاف يوميا، مما فتح المجال أمام إعادة النظر في الإجراءات التي أعاقت القدرة التنافسية للمدينة.



وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أنه سيتعين على القادمين إلى هونج كونج اخضاع انفسهم لمراقبة ذاتية في المنزل لمدة أسبوع بدلا من الحجر الصحي الفندقي.



وأكدت الصحيفة أنه لن يتم الإعلان عن التغييرات الجديدة حتى يتم تحديد جميع التفاصيل.



ويبدو أن مسؤولي البر الرئيسي الصيني باركوا هذه الخطط، رغم تمسكهم بنهج عدم التسامح مطلقا في مواجهة الفيروس. وفي إفادة منفصلة من بكين، قال هوانج ليوتشوان، نائب مدير مكتب شؤون هونج كونج وماكاو، إن بلاده تدعم جهود هونج كونج لإقامة اتصال وثيق ومكثف مع دول العالم وإنها لا ترى مشكلة في تعديل القواعد.



ويتوقع سكان هونج كونج تراجع القيود على السفر، بما في ذلك متطلبات الحجر الصحي في الفنادق وإجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) قبل الرحلة، حيث من المقرر أن تبدأ سلسلة من المناسبات الدولية البارزة في أواخر أكتوبر المقبل.